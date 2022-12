AkzoNobel : l’application mobile qui identifie les défauts de peinture

Le fabricant de peinture AkzoNobel vient de mettre à disposition des peintres une application pour smartphone qui guide sur les causes des défauts de peinture et comment y remédier.

C’est sous ses marques Sikkens, Lesonal et Dynacoat que le fabricant de peinture AkzoNobel propose une application mobile capable d’identifier les défauts de peinture : le Paint Defect Identifier. L’application aide les carrossiers peintres à identifier rapidement et facilement l'origine d'un défaut de peinture et comment le résoudre.

La première étape consiste à prendre une photo du défaut sur la carrosserie avec son téléphone portable. Reste ensuite à comparer la photo à la base de données d'images du fabricant et de sélectionner la correspondance appropriée. L’application indique alors la cause du défaut de peinture et la manière de le gommer. Elle donne aussi les bonnes pratiques pour éviter que ce type de défaut ne se répète. Une fonction « explorer » permet aux peintres de consulter la liste des défauts de peinture les plus courants, y compris une description, la méthode de correction, les causes possibles et les mesures de prévention.

« Paint Defect Identifier est un autre exemple de la façon dont AkzoNobel repense constamment les moyens d'aider ses clients avec des solutions numériques qui améliorent l'efficacité de l'atelier de carrosserie, améliorent la satisfaction des clients et soutiennent un engagement plus large en faveur du développement durable » explique le fabricant dans sa communication.