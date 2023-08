AkzoNobel souhaite certifier les carrosseries les plus vertueuses

En certifiant les opérations de ses clients carrossiers, AkzoNobel s'associera à eux pour les aider à mesurer, surveiller et améliorer les émissions de CO2. Pour ce faire, l’industriel fournira les outils, les connaissances, le soutien et l’expérience nécessaires.

Conformément aux objectifs des constructeurs automobiles, des compagnies d'assurance et des ateliers de carrosserie, le fabricant de peinture vise à réduire les émissions de carbone jusqu'à 50 % tout au long de la chaîne de valeur jusqu'en 2030 et s'engage activement auprès de ses clients et partenaires pour les soutenir dans leur démarche de développement durable.

Une certification en 3 étapes

Un élément clé du soutien sera un nouveau programme de certification pour les ateliers de carrosserie. Dans le cadre d'un processus en trois étapes : mesurer, surveiller et améliorer, AkzoNobel analysera l'empreinte CO2 de l'atelier, identifiera les mesures qu'il peut prendre pour réduire les émissions dans l'ensemble de ses opérations et s'associera avec le client pour soutenir son exécution.

Au centre de cette labellisation, des outils numériques qui donne un aperçu clair de l'empreinte CO2 du garage en convertissant la consommation de gaz, la consommation d'électricité, les kilomètres parcourus et tous les autres paramètres pertinents. Ils permettent aux professionnels de fixer des objectifs, de calculer l'effet des mesures d'atténuation des émissions et de suivre les progrès.

« Une réparation durable consiste à examiner toutes les étapes du processus de réparation et le fonctionnement global de l'atelier pour identifier où les émissions sont créées et comment elles peuvent être réduites. Cela peut inclure à la fois des changements dans l'équipement, les processus et le choix des produits. Une compréhension globale de la base de référence de l’atelier de carrosserie est essentielle à toute recommandation » explique le chimiste.

AkzoNobel prévoit de déployer le programme dans les mois à venir sur les marchés clés d'Europe centrale ainsi qu'au Royaume-Uni.