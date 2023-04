Alain Favey devient le nouveau P-DG d'Europcar

Le conseil de surveillance d'Europcar Mobility Group a trouvé le successeur de Peter Gowers en la personne d'Alain Favey. Évoluant au sein de la galaxie Volkswagen depuis une quinzaine d'années maintenant (directeur des ventes Europe de Volkswagen Passenger Cars, directeur général de Porsche Holding Salzburg, membre du directoire de Skoda Auto en charge des ventes et du marketing, directeur des ventes et du marketing de Bentley Motors), le Français assurera les fonctions de président du directoire et de directeur général d'Europcar Mobility Group dès le 1er juin prochain.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alain Favey. Il possède une connaissance approfondie de l'industrie automobile internationale et va apporter à Europcar Mobility Group de nombreuses années d'expérience de direction générale ainsi que dans les domaines de la vente et du marketing. Avec lui à la barre, nous continuerons à piloter la trajectoire de croissance d'Europcar Mobility Group et à accélérer sa transformation en une plateforme de mobilité de premier plan au niveau mondial », fait savoir Holger Peters, le président du conseil de surveillance de l'entreprise, désormais détenue par Green Mobility Holding. Un consortium formé par Volkswagen Group, Attestor et Pon Holdings.

Période de transition

Au cours des prochaines semaines, une période de transition va s'ouvrir pour Europcar avant « la transmission des responsabilités prévue à la fin du mois de mai 2023 » et le départ de Peter Gowers. Ce dernier laisse d'ailleurs le loueur « dans une position solide » avant la prochaine étape de sa transformation. Pour mémoire, 2022 a été pour Europcar Mobility Group « une année record en termes de résultats financiers. »