Alain Le Meur rejoint Suzuki

Âgé de 45 ans, Alain Le Meur oeuvre dans le secteur automobile depuis la fin de ses études – il est diplômé de la NEOMA Business School – et dans les relations presse depuis une décennie. Expérimenté et passionné, il avait donc toutes les qualités requises pour prendre la suite de Nathalie Geslin, qui s’octroie une retraite bien méritée après seize années passées chez Suzuki France. En tant que nouveau directeur adjoint presse et relations publiques de l’activité automobile de l’entité, Alain Le Meur sera chargé d’animer et de développer les nombreux partenariats conclus avec OC Sport Pen Duick (La Solitaire du Figaro, La Route du Rhum), Rêves de Gosse ou encore La Voix De l’Enfant.

D’une marque japonaise à l’autre

Alors qu’il évoluait jusqu'ici au sein de Nissan, occupant des fonctions dans l’événementiel puis la communication, Alain Le Meur passe d’une marque nipponne à une autre avec sérénité et enthousiasme. Travaillant aux côtés de Laure Rouault et Yann Bouffaut, il se dit ainsi « impatient de poursuivre » les efforts précédemment fournis. D’autant que « j’arrive chez Suzuki France dans une année charnière pour la marque et ses produits. C’est particulièrement le cas en matière d’électrification, avec une gamme hybride, qui rencontre déjà un franc succès auprès de nos clients », observe-t-il. Faisant notamment référence à l’avènement, en janvier dernier, du nouveau S-Cross Hybrid ainsi qu'à la commercialisation prochaine du Vitara hybride auto-rechargeable.