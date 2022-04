Albax améliore son maillage de carrosseries

Le réseau de carrosserie Albax poursuit son développement et sera représenté à Sainte Maxime, par le biais d’un agent de la marque Renault. Sous la direction de Greg Puraye, l’établissement propose des prestations de carrosserie, de mécanique, en faisant valoir une expertise sur le véhicule électrique et les infrastructures de charge. Il a aussi une activité de vente de véhicules neufs et de location de voitures, tout en arborant les enseignes Renault Minute et Dacia Service.

Services et digitalisation

Entre le sud de la France et la région parisienne, Albax réunit désormais vingt carrosseries, dont les fers de lance Lecoq Paris et Riviera. Historiquement orienté vers le service, il se développe aussi par le biais d’un concept de conciergeries qui se positionnent en relais du réseau dans les centres-villes et des quartiers concentrant beaucoup d’entreprises. Dans le domaine de la carrosserie rapide et du « hors assurance », Albax a récemment lancé l’offre Snapcare qui permet d’obtenir un devis en quelques clics avec l’appui de quelques photos. Elle témoigne de la politique avancée de digitalisation de l’enseigne dirigée par Max Alunni.