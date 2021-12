Albax et Céline Alunni distingués

La 32e édition des Trophées Action Co a notamment distingué Céline Alunni, directrice commerciale du groupe Albax, en lui décernant le trophée de bronze du Manager commercial de l’année.

Le jury a tenu à mettre en exergue la force d’adaptation du réseau de carrosserie Albax dans un contexte particulièrement difficile, avec une baisse des sinistres corrélée à la diminution des déplacements personnels et professionnels pour cause de crise sanitaire. Le service digital Snapcare illustre parfaitement cette agilité stratégique. Il permet d’obtenir un devis sur internet en renseignant l’immatriculation du véhicule et en fournissant des photos des altérations de la carrosserie. Nos confrères d’Action Co soulignent les bons résultats obtenus par ces lancements de nouveaux services, « avec un taux de transformation de 2 % pour l’offre digitale, et un apport de nouvelles affaires de 2 % pour le service à domicile ».

Précisons encore que le secteur automobile est à l’honneur dans ce palmarès 2021 puisque Steve Amsellem, directeur des ventes de Honda France, a obtenu le prix d'argent dans la catégorie Manager commercial de l'année. Son programme de stimulation du réseau de concessionnaires pour préparer la commercialisation du nouveau HR-V, qui n’était pourtant pas visible en France, a été très apprécié. L’efficacité était au rendez-vous car le niveau des commandes a dépassé les objectifs initiaux, dans un contexte automobile que l’on ait pourtant morose sur le front du VN.

C’est Aurélie Meslage, directrice nationale des ventes chez Suntory Beverage & Food France, qui a été élue Manager commercial de l'année.