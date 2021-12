ALD Automotive dresse un bilan positif de la première saison des Rendez-vous ALD Mobility

Initiés en 2021 et naturellement adaptés aux contraintes spécifiques de la crise sanitaire, les Rendez-vous ALD Mobility ont trouvé leur public et permis des échanges féconds au sein des Mobility Centers d’ALD Automotive.

Déployés en 2021, les Rendez-vous ALD Mobility se tiennent dans les Mobility Centers d’ALD Automotive et proposent de réunir des clients, des experts et des acteurs régionaux de la mobilité.

Entre septembre et novembre 2021, pas moins de 14 Rendez-vous ALD Mobility ont pu être organisés, impliquant les Mobility Centers d’Aix-en-Provence, de Lyon, de Nanterre, de Strasbourg, de Mulhouse, de Tours, de Montpellier, de Lille, d’Annecy, de Rennes, de Bordeaux et de Nantes.

Au gré de conférences, d’ateliers et d’essais de véhicules (voitures, utilitaires, mais aussi vélos), les clients et les prospects d’ALD Automotive ont pu découvrir, tester et construire la mobilité en entreprise de demain.

« Nos clients ont été particulièrement sensibles à ces invitations et très satisfaits de ces rencontres régionales, qui nous ont permis d’aborder concrètement avec eux les enjeux de la mobilité en entreprise. Que ce soit au travers de conférences avec nos experts ou d’essais (bornes de recharges, véhicules électriques, vélos à assistance électrique, etc.), les Rendez-vous ALD Mobility proposent une expérience unique dans un lieu dédié à la mobilité », se réjouit Guillaume Maureau, directeur général adjoint Commerce chez ALD Automotive.