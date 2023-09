ALD Automotive I LeasePlan et Lynk & Co lancent une nouvelle offre de LLD

Le tandem spécialiste de la mobilité durable et le constructeur sino-suédois ont développé, en partenariat, une offre de location longue durée à destination des particuliers sur le marché européen qui se veut complète et compétitive.

La collaboration entre ses deux entités remonte à 2021, lorsque ALD Automotive (aujourd’hui fusionné avec LeasePlan) a commencé à fournir des solutions de location longue durée en marque blanche aux entreprises clientes de Lynk & Co, et ce dans 7 pays d'Europe (Allemagne, Espagne, Italie, France, Pays-Bas, Belgique et Suède). Une collaboration initialement nouée autour des flottes qui s’ouvre à présent au segment des particuliers afin de « leur donner accès à une mobilité plus flexible et verte. »

Des pros aux particuliers, franchir le pas est aisé

Avec le lancement de cette nouvelle offre de location longue durée, qui permet à Lynk & Co d’agrémenter sa gamme de services d’une nouvelle option, les clients particuliers de toute l’Europe possède l’usage d’un véhicule de la marque – en l’occurrence le Lynk & Co 01 – sur de plus longues périodes de location.

Ces derniers peuvent alors choisir des durées de 3, 4, ou 5 ans, leur forfait kilométrique pouvant aller, lui, de 10 000 à 40 000 kilomètres. Quant aux contrats établis, ils seront gérés par ALD Automotive I LeasePlan, duo aguerri dans le domaine puisque administrant 3,4 millions de véhicules (chiffre à fin juin 2023). Enfin, pour une plus grande simplicité d’utilisation, un parcours 100 % digital sera prochainement mis en place.

Il faut dire que, comme le souligne Annie Pin, directrice commerciale d'ALD Automotive I LeasePlan, « nous sommes convaincus qu'offrir davantage de flexibilité aux clients contribuera à encourager l'adoption à grande échelle de solutions de mobilités durables. » Alain Visser, PDG de Lynk & Co, salue quant à lui « cette nouvelle offre compétitive [qui] garantit aux consommateurs l'accès à nos véhicules haut de gamme à un prix accessible. Non seulement cette approche innovante répond à la diversité des budgets, mais elle souligne également notre engagement en faveur du choix du client et de la durabilité », conclut-il.