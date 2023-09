ALD Automotive I LeasePlan lance "Move & Rail" avec SNCF Connect

Afin de limiter l'empreinte écologique liée aux déplacements en voiture thermique de fonction, ALD Automotive I LeasePlan France et SNCF Connect s’associent pour proposer une nouvelle offre de mobilité durable à destination des entreprises et de leurs salariés. Baptisée "Move & Rail", elle permet aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs une solution flexible et digitale dans le cadre de leurs déplacements professionnels ou privés.

Associer véhicule électrique et "train de fonction"

Concrètement, il s'agit de mettre à disposition des salariés une voiture de fonction électrique et un crédit mobilité partiel à dépenser sur le site et l’application SNCF Connect qui propose plusieurs types de transports comme le train pour des trajets longues et moyennes distances, les transports en commun ou encore le bus et également les cartes SNCF et abonnements. Le montant du crédit mobilité est à définir par chaque entreprise. Ce budget devra être dépensé avec la carte ALD Move.

"Grâce à ce partenariat, nous renforçons notre proposition pour accompagner les entreprises à passer de la Car Policy à la Mobility Policy. "Move & Rail" est une solution flexible, digitale et simple d’utilisation permettant de développer l’usage des mobilités durables lors des déplacements professionnels ou personnels", commente Gilles Bellemère, directeur général d'ALD Automotive I LeasePlan France. "Ce partenariat est né de notre volonté commune de favoriser l'accès à des mobilités toujours plus durables, notamment pour des trajets professionnels. Cette offre est un jalon vers "le train de fonction" qui pourrait se normaliser à l'avenir. Une nécessité dans un contexte où la transition écologique nous amène collectivement à repenser nos modes de déplacements", ajoute Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech.

À l’occasion du lancement, les 2 000 premiers salariés qui souscriront à l’offre via leur entreprise, bénéficieront d’un crédit de 49 euros à dépenser sur SNCF Connect.