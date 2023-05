ALD Automotive : la clôture du rachat de LeasePlan en approche après un solide premier trimestre

Pour ALD Automotive, tous les indicateurs sont au vert. Le loueur a clôturé un premier trimestre avec un bénéfice net de 315,5 millions d’euros, en progression de 22,4 % poursuivant sur la lancée 2022. La société compte 1,815 million de véhicules sous contrat dans le monde, dont 1,423 million en location longue durée un chiffre en progression de 3,2 % par rapport à la même période l'an passé. En outre, 336 000 véhicules sont inscrits en fleet management (+ 13,8 %). « ALD a de nouveau enregistré une solide performance grâce à une dynamique commerciale robuste et à un marché des véhicules d'occasion toujours très favorable. Cette excellente performance dans un environnement macro-économique difficile reflète la pertinence et la solidité de notre business model à travers les cycles, commente Tim Albertsen, directeur général d’ALD. [...] Notre groupe est en excellente position pour aborder la transformation que représente l'acquisition hautement stratégique et synergétique de LeasePlan », ajoute-t-il.

L'opération ALD + LeasePlan touche à son but

À ce sujet, le dirigeant annonce la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 22 mai prochain en vue de clôturer l'acquisition de son concurrent. Cette « giga fusion » dans le panorama du financement, pour un montant de 4,9 milliards d'euros, a reçu le feu vert des autorités européennes en novembre dernier. « Chez ALD, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir très bientôt les équipes de LeasePlan et d'entamer un nouveau chapitre de notre développement, où nous unirons nos forces pour continuer à mener la transformation du secteur de la mobilité et à générer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires », conclut Tim Albertsen.