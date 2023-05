ALD Automotive + LeasePlan : Gilles Bellemère et Jérôme Conrad prennent la tête en France

Annoncée en janvier 2022, l'acquisition de LeasePlan par ALD Automotive pour un montant total de 4,8 milliards d’euros a été finalisée hier, lundi 22 mai. Le nouvel ensemble se positionne désormais comme le leader mondial de la mobilité avec une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans 44 pays et 15 700 collaborateurs. Pour mener à bien ce rapprochement stratégique en France, Tim Albertsen, directeur général d'ALD SA, a nommé Gilles Bellemère, précédemment directeur général d'ALD Automotive France, au poste de directeur général France de l'entité combinée. Il sera secondé par Jérôme Conrad, précédemment président de LeasePlan France, qui a été nommé directeur général délégué.

« Gilles Bellemère et Jérôme Conrad figurent parmi les talents clés sélectionnés au sein d’ALD Automotive et de LeasePlan, pour mettre en œuvre le plan d’intégration et atteindre les objectifs de croissance et de développement stratégique visés dans les mois et les années à venir », commente le groupe.

Gilles Bellemère, pur produit de la Société Générale

Après un diplôme de gestion à l’université Paris Dauphine et un diplôme de commerce international à l’université Paris Panthéon-Sorbonne, Gilles Bellemère occupe diverses fonctions au sein de la division banque de détail de la Société Générale de 1987 à 2001. En 2001, il rejoint la filiale de location longue durée, ALD France. Après cinq ans en tant que directeur des opérations, il devient directeur général délégué, puis directeur régional à la Société Générale pendant trois ans avant de revenir chez ALD en 2017 pour prendre les fonctions de directeur général délégué du groupe et en 2019 de directeur général d’ALD Automotive France.

Jérôme Conrad, l'automobile chevillée au corps

Diplômé de l’EDHEC, Jérôme Conrad a rejoint en 1997 le groupe RCI Bank & Services, captive financière de l’Alliance Renault-Nissan devenue récemment Mobilize Financial Services. Après différentes fonctions dans le domaine du contrôle de gestion, il est nommé directeur financier de la filiale italienne en 2004 et devient adjoint au directeur Europe en 2008. En 2010, il prend la responsabilité des activités Nissan Finance et du pilotage des marques. C'est en 2013 qu'il rejoint LeasePlan France, d'abord en tant que directeur financier de la société avant d'être nommé président de LeasePlan France en octobre 2019.