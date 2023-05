ALD Automotive + LeasePlan : la Société Générale finalise l'opération et annonce une nouvelle gouvernance

ALD Automotive annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de LeasePlan. Cette acquisition représente une étape majeure pour le groupe qui se positionne désormais comme le leader mondial de la mobilité durable avec une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans 44 pays.

« Cette journée est historique car elle marque le commencement d’une nouvelle ère pour la mobilité. En rapprochant nos capacités et nos expertises complémentaires, nous sommes bien positionnés pour saisir les considérables opportunités de croissance du secteur, confirme Tim Albertsen, directeur général d’ALD Automotive. Notre objectif, à l’avenir, sera de capitaliser sur notre positionnement unique pour mener la transition énergétique grâce à des solutions innovantes, comprenant des plateformes digitales, d’encourager l’adoption à grande échelle de la mobilité durable, que ce soit au travers des véhicules à faibles émissions ou des solutions multimodales. »

440 millions d'euros de synergies

L’entité combinée, qui compte 15 700 collaborateurs, s'appuiera sur sa taille et la complémentarité de ses expertises pour renforcer sa compétitivité et assurer une croissance durable, tout en générant des synergies annuelles de 440 millions d’euros post-intégration. Avec des marges récurrentes et une capacité de résistance renforcée à travers le cycle économique, ALD vise à atteindre la meilleure efficacité opérationnelle du secteur et à offrir une rentabilité attractive à ses actionnaires. Conformément à ses engagements, Société Générale reste l’actionnaire majoritaire de long terme d’ALD, avec 52,6 % du capital et un engagement de conservation des titres de 40 mois. Les précédents actionnaires de LeasePlan détiennent 30,75 % du capital de l’entité combinée et sont soumis à un engagement de conservation de 12 mois. Le flottant représente 16,6 %.

Changement de gouvernance

Suite à l'acquisition de LeasePlan, qui détient une licence bancaire lui permettant de collecter des dépôts dans le cadre du système néerlandais de garantie des dépôts, la nouvelle entité combinée ALD SA devient une compagnie financière holding, régulée sous la supervision de la Banque centrale européenne. En raison de ce nouveau statut et des changements dans sa structure actionnariale, le groupe a adapté ses statuts et renforcé sa gouvernance. Pour mettre en œuvre le développement stratégique du groupe, Tim Albertsen, à la tête de la nouvelle entité, a réuni une nouvelle équipe dirigeante. Il sera épaulé par John Saffrett, actuel directeur général délégué d’ALD SA, et Berno Kleinherenbrink, précédemment directeur commercial et directeur d’un groupe d’entités LeasePlan, nommé directeur général adjoint. Tex Gunning, ancien P-DG de LeasePlan, a quant à lui démissionné de ses fonctions et quitté l'entreprise. Enfin, en complément de l’équipe de direction générale, le comité exécutif d’ALD SA sera composé comme suit :