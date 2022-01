ALD Automotive noue un accord avec corporate benefits

ALD Automotive annonce la conclusion d’un accord avec corporate benefits, spécialiste européen en programmes d’offres promotionnelles destinés aux employés. Cet accord paneuropéen couvre cinq pays et se focalise sur les offres de LLD.

Après l’annonce névralgique du rachat de LeasePlan, ALD Automotive s’associe à corporate benefits, afin d’offrir des services de location longue durée de véhicules dans cinq pays en Europe. corporate benefits propose une vaste gamme d’offres à travers des portails web, comptant actuellement plus de 12800 entreprises et organismes et 8,2 millions d’utilisateurs enregistrés.

Ces offres de mobilité, formules de location longue durée sur des véhicules neufs ou d’occasion, permettent aux entreprises « d’étendre les avantages de la location longue durée à tous leurs employés, tout en limitant leur rôle dans la mise en application des offres et dans le processus contractuel ».

Le marché français n’est pas dans le premier lot de déploiement

Dans un premier temps, les offres de mobilité pour employés d’ALD Automotive sont proposées en Autriche, Belgique, Allemagne, Italie et aux Pays-Bas. « Nous sommes fiers de nous associer à corporate benefits afin de diversifier davantage nos programmes de prestations en offrant à tous les employés d’une entreprise un accès à une sélection de véhicules de qualité, tous services inclus, à un prix réduit », déclare Annie Pin, directrice commerciale d’ALD Automotive, avant de poursuivre : « Cette nouvelle coopération confirme notre position de leader dans le secteur de la location longue durée auprès de particuliers en Europe et soutient notre plan de développement stratégique, Move 2025 ».