ALD Automotive veut « révolutionner » le véhicule d'occasion grâce à la location longue durée

Pour pallier aux ralentissements des usines et aux délais d'attente croissants pour la livraison de véhicules neufs, la filiale de la Société Générale officialise son offre de location longue durée pour les véhicules d'occasion.

Après avoir élargi la portée de son canal de distribution ALD Carmarket BtoB, dédié aux négociants automobiles, auprès des particuliers en 2021, ALD Automotive entend bien « révolutionner l'occasion » en lançant une offre de LLD dédiée. Cette dernière repose sur une grille de tarifs par gamme de véhicules, sans apport et sans loyer majoré. Le loueur met également en avant « un large choix de véhicules contrôlés et disponibles immédiatement » (460 véhicules au 21 juin 2022), issus de l'activité LLD de l'entreprise. Un argument qui ne laissera certainement pas le client indifférent dans le contexte actuel de pénurie de véhicules neufs.

Dans le détail, ALD propose un contrat courant sur 36 mois, résiliable dès le premier anniversaire, avec des loyers uniques par catégories de véhicules. La révision, l'assistance 24/7, les pannes et pièces d'usure sont garanties pour un euros de plus par mois. Une estimation immédiate de reprise d’un véhicule peut également être proposée. Baptisée VO Liberté, cette nouvelle offre de LLD est commercialisée en ligne et dans le réseau régional de Mobility Centers.