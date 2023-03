Le loueur ALD Automotive et le constructeur Kia étendent leur partenariat européen

Partenaires depuis une dizaine d'années maintenant en Europe, le constructeur coréen Kia et le loueur longue durée ALD Automotive renforcent cette collaboration en étendant le périmètre de leurs activités communes à deux nouveaux pays : la Hongrie et la Turquie.

De nouveaux marchés vont bénéficier des services de location longue durée proposés par Kia Europe et ALD Automotive en marque blanche. En accord avec Hyundai Capital Europe – la captive du groupe automobile coréen –, les deux partenaires ont décidé de proposer leurs services aux clients BtoB situés en Hongrie et en Turquie.

« L'extension de notre partenariat avec Kia Europe à la Hongrie et à la Turquie renforce notre position de leader sur le segment de la location longue durée de véhicules en Europe, et reflète notre ambition de soutenir nos partenaires avec de solides services de location en marque blanche pour les entreprises et les PME. Nous sommes impatients d'aider Kia Europe à élargir sa gamme de services dans les années à venir », commente Adrian Porter, directeur des partenariats stratégiques chez ALD Automotive.

Les offres de LLD directement commercialisées par les concessionnaires Kia

Dans le cadre de ce partenariat européen établi voilà une dizaine d'années maintenant – concernant jusqu'alors l'Allemagne, la France, la République tchèque, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Slovaquie et élargi à la Hongrie et à la Turquie – les concessionnaires Kia sont en capacité « de répondre à l'évolution de la demande de solutions de mobilité innovantes sur leurs marchés respectifs », et plus particulièrement aptes à commercialiser des solutions de location longue durée (LLD) Kia Lease.