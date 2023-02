ALD et Mitsubishi s’allient autour de la gestion de flotte en Thaïlande

ALD poursuit son expansion en Asie. Actuellement implanté sur ce continent par le biais de sa filiale en Inde depuis plus de dix ans, le loueur aux presque 2 millions de véhicules gérés dans 43 pays d’implantation lance une joint-venture lancée avec Mitsubishi HC Capital Inc. en Thaïlande. « Grâce à la présence bien établie de Mitsubishi HC Capital Inc. dans la région et à notre expertise de pointe dans le secteur, notre partenariat stratégique nous aidera à nous développer pleinement sur tous les marchés clés de l'Asie du Sud-Est » justifie Tim Albertsen, directeur général d'ALD.

Un marché puissant à ne pas négliger

Comptant près de 760 000 véhicules automobiles vendus en novembre 2022, la Thaïlande s’inscrit comme le deuxième plus grand marché de l'ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) après la République d'Indonésie. Puisque celui-ci promet donc de déployer un fort potentiel de croissance à long terme et de belles opportunités commerciales en matière de gestion de flotte, ALD scelle ainsi sa deuxième coentreprise avec Mitsubishi HC Capital Inc. après le lancement d'ALD MHC Mobility Services Malaysia en 2020. La clôture de la transaction de cette joint-venture, elle, devrait se faire au deuxième trimestre 2023.

Dans les faits, le portefeuille de leasing automobile de Bangkok Mitsubishi HC Capital sera transféré à la coentreprise afin de bénéficier de solutions de mobilité solides et éprouvées. Parallèlement, cette nouvelle société née du rapprochement entre ALD et Mitsubishi HC Capital Inc. aura pour objectif d'étendre la clientèle internationale du loueur à d'autres multinationales ainsi qu’à des entreprises locales thaïlandaises. Et si l'opération fonctionne encore une fois, le tandem envisage, dans les années à venir, le lancement d'autres joint-ventures à établir dans d’autres pays de la région.