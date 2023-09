ALD | LeasePlan : une nouvelle marque dévoilée pour la fin de l'année

Le 21 septembre 2023, le duo de loueurs révélera les ambitions et les principaux objectifs opérationnels et financiers de son plan stratégique « PowerUP 2026 ». À cette occasion, ALD | LeasePlan annonce que sa nouvelle identité sera très bientôt définie...

En mai dernier, la finalisation de l'acquisition de LeasePlan par ALD a donné naissance à l’entité actuellement nommée ALD | LeasePlan. En unissant ses forces, le tandem de loueurs se classe ainsi n°1 des acteurs du leasing automobile multimarques et multicanal dans 29 pays. L’exploitation d’un parc dénombrant 3,4 millions de véhicules (chiffre arrêté au 30 juin 2023), dont 428 000 voitures électriques, en font donc un leader de la mobilité durable prêt à répondre à la demande d’électrification croissante, notamment des flottes soumises à des quotas de verdissement.

Débuter l’année 2024 par de bonnes résolutions

Le plan « PowerUP 2026 » d’ALD | LeasePlan s’articulerait, lui, autour de quatre piliers – à savoir clients, efficacité opérationnelle, responsabilité et rentabilité – et viserait une progression des actifs productifs estimée à +6 % entre 2023 et 2026. Par ailleurs, l’objectif d’atteindre 200 000 utilisateurs actifs de sa plateforme MaaS pourrait se concrétiser d’ici à 2026 grâce une vaste couverture géographique et des capacités de distribution étendues à plus de 430 partenariats.

« PowerUP 2026 » vise aussi une décarbonation ambitieuse puisque ALD | LeasePlan prévoit de diminuer les émissions de CO2 de sa flotte en circulation à moins de 90 g/km en moyenne d'ici trois ans contre 112 g en 2022. Dès lors, les véhicules électriques devraient représenter 50% des immatriculations de voitures neuves à horizon 2026 (contre 28% en 2022). La combinaison hautement synergique d’ALD et de LeasePlan prévoit également un rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) de 13 à 15% d’ici 2026 et un taux de distribution de dividende de 50% sur toute la période 2023-2026. Mais l’opération la plus attendue reste encore le baptême de la marque qui remplacera l’association « ALD | LeasePlan ». Un nom et un logo à découvrir d'ici la fin de l'année.