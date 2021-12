Alexandra Herbel devient présidente du métier contrôle technique du CNPA

A l’occasion du dernier Bureau national du métier contrôle technique de l’année 2021, Alexandra Herbel, Directrice Générale de Secta Autosur, succède à Jacques Guillermin au poste de Présidente du métier contrôle technique, pour un mandat de 2 ans. La future présidente dirigera accompagnée d'un vice-président. Leur mandat débutera courant mars 2022 et s'achèvera en 2026. Cette organisation de mandat en 2 fois deux ans permet une représentation équilibré du réseau et des centres de contrôle technique.

Durant son mandat, la Directrice Générale de Secta Autosur sera confrontée à des difficulté dans les métiers du contrôle technique liées à un manque de contrôleurs empêchant les recrutements. La nouvelle dirigeante aura aussi pour mission d'assurer la convention de partenariat entre l'Etat et le métier du contrôle technique. Celle-ci s'articule autour de 4 axes majeurs : l’emploi, la sécurité routière, l’environnement et la prospective.

À l’aube du trentième anniversaire du contrôle technique et dans un contexte où les politiques publiques doivent mettre tout en œuvre pour répondre à l’enjeu croissant du changement climatique et à la nécessité de réduire les émissions polluantes, mais également aux besoins croissants de mobilité, Alexandra Herbel s’attachera à positionner le contrôle technique comme un accélérateur d’efficacité des politiques publiques et d’accompagnement des évolutions du parc automobile.