Alexandre Claude promu au sein du groupe Maurin

Le groupe Maurin, qui pèse 118 concessions sur le quart sud-est de la France et région Paris Sud et 19 concessions en Belgique, pour 43 000 VN en 2021, annonce la promotion d’Alexandre Claude qui va diriger les activités des marques Renault et Dacia à l’échelle du groupe.

Un parcours inspirant

Son parcours professionnel est inspirant et révèle le potentiel d’évolution de carrière dans la distribution automobile. Titulaire d’un BAC Pro vente et diplômé de l’ESSEC, il débute comme vendeur magasinier à Renault Orléans (Renault Retail Group), puis comme vendeur pièces de rechange dans la même concession. En 2012-2013, il devient assistant marketing sur la plaque Paris. De 2013 à 2016, il prend le poste de vendeur VN sur Orléans, avant de devenir chef de groupe VN puis chef des ventes à Renault Courbevoie jusqu’en 2019. Il prend alors la direction de Renault Fontainebleau et de la plaque 77 (Seine-et-Marne) pour être aujourd’hui directeur de sa marque de cœur. Son périmètre représente 10 concessions Renault et 10 concessions Dacia.

« Son parcours professionnel lui a permis d’avoir une vision globale de l’ensemble des métiers d’une concession, de l’après-vente jusqu’à la vente », met en avant un porte-parole du groupe Maurin dans un post sur LinkedIn.