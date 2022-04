Alexandre Demidoff devient directeur général adjoint du groupement Astre

Fort de vingt ans d’expérience dans les transports, Alexandre Demidoff est le nouveau directeur général adjoint du groupement Astre. Il se fixe des objectifs ambitieux : « En rejoignant le Groupement, je souhaite animer et dynamiser les activités commerciales et opérationnelles d’Astre Commercial et porter des projets innovants indispensables au développement de nos positions sur le marché du transport européen de demain. La digitalisation, la transition énergétique, le dernier kilomètre, le développement des échanges et du réseau Palet System à l’international sont au cœur de notre ambition. Les axes sont nombreux et enthousiasmants pour l’avenir des entreprises adhérentes ».

Une nouvelle organisation pour la direction d’Astre

A cette occasion la coopérative Astre renforce sa direction avec un binôme de directeurs généraux adjoints, Alexandre Demidoff pour les opérations et Nicolas Chartier pour la partie services et SI, aux côtés de Denis Baudouin, président du groupement.

Alexandre Demidoff fait valoir une riche expérience, notamment douze ans chez Gefco (en France, en République tchèque et en Russie). Il intègre ensuite FM Russie en 2013, puis le groupe CAT, de 2014 à 2018. Dernièrement, il était directeur des activités paneuropéennes « Commission de transport » du groupe Transalliance.

