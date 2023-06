Alexandre Moulin prend la direction marketing de Renault France

Alexandre Moulin est nommé au poste de Directeur Marketing Renault France à compter du 1er septembre 2023. Il reportera à Ivan Segal, Directeur Commercial France pour la marque Renault et aura pour mission de définir et piloter une stratégie de marketing en ligne avec le plan stratégique de la marque, afin de contribuer à l'attractivité et au succès des modèles et de la marque Renault en France.

Alexandre Moulin remplace Zineb Ghout

Il remplace Zineb Ghout, qui occupait ce poste depuis 2021.

Diplômé en Finance de l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris), Alexandre Moulin débute sa carrière au sein de Renault Consulting, en 2008, sur des projets d’ingénierie en France et de lancements commerciaux en Inde et en Israël. En 2011, il est promu responsable marketing haut de gamme pour la région Asie-Afrique-Pacifique où il officie depuis Paris puis depuis Hong-Kong.

En 2014, il intègre Renault Retail Group en tant que chef des ventes notamment au sein de l’affaire de Porte de Vincennes. En 2017, il rejoint Renault Benelux à Amsterdam pour coordonner la transformation digitale des filiales belge et néerlandaise avant de prendre en 2018 la responsabilité du département marketing communication des deux filiales.

Un spécialiste du digital et de la data

Dans le courant de l’année 2020, il devient Coordinateur Marketing France et Directeur Marketing Produit pour la marque Dacia. En 2021, lors du lancement du plan stratégique Renaulution, il est nommé Secrétaire Exécutif de la Direction des Services Commerciaux Groupe.

Depuis 2022, il occupe le rôle de Vice-Président Group Marketing Services & Data en charge du pilotage des agences publicitaires, des investissements media, de l’expertise digitale et data à des fins d’amélioration de l’expérience clients et d’efficacité marketing.