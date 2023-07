Alfa Romeo commence à remonter la pente au premier semestre 2023

Alfa Romeo vient de communiquer des résultats de ventes en forte progression à l’issue du premier semestre 2023. La marque du groupe Stellantis commence à remonter la pente après une longue période d’errements stratégiques. Au niveau mondial, la firme italienne affiche une hausse de ses immatriculations de 57 %. Une belle croissance, qui doit cependant être relativisée, notamment en raison d’un volume global faible face à ses concurrents directs sur le marché premium. En effet, Alfa Romeo a écoulé 36 737 véhicules sur ce premier semestre, contre 23 402 unités sur les six premiers mois de l’année précédente. Les hausses sont donc élevées en pourcentages dans toutes les zones régionales. L’augmentation atteint ainsi les 100 % en Europe, avec de véritables bonds en Italie (+131 %), en Allemagne (+116 %) et en France (+93 %). « Nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés avec beaucoup d’humilité et d’abnégation. La discipline avec laquelle nous poursuivons notre stratégie est basée sur la volonté de nous imposer comme leader du secteur premium en termes de qualité, et les nombreux prix que nous avons reçus en sont la preuve » souligne Jean-Philippe Imparato, CEO d’Alfa Romeo.

La qualité comme cheval de bataille

En effet, la marque a été distinguée dans le cadre de l’étude annuelle IQS (Initial Quality Study) menée par JD Power aux Etats-Unis. Elle a pris la première place de ce classement, qui prend en considération l’opinion des acheteurs de véhicules neufs sur leur voiture après trois mois de possession. L’échantillonnage se fait sur 100 véhicules pour chaque marque. Alfa Romeo a gagné 24 places dans ce classement en un an. De manière individuelle, le Stelvio est arrivé premier dans la catégorie des SUV compacts du segment premium. Des signes positifs pour la marque, en attendant des volumes plus représentatifs.

1 706 immatriculations en France

Sur le marché français, Alfa Romeo a donc suivi la même tendance à la hausse, avec un bond de 93 % sur le premier semestre. Le nombre de véhicules immatriculés a donc atteint 1 706 exemplaires, contre 883 au premier semestre 2022. Le Tonale s’impose comme le fer de lance commercial de la marque, notamment dans sa récente version Hybride Rechargeable Q4. Déclinée en 190 ou 280 chevaux, cette motorisation représentait à fin juin plus de 40 % des immatriculations selon Alfa Romeo. « L’Alfa Romeo Tonale a reçu de la part du public un excellent accueil. Son succès montre que ce premier SUV compact électrifié est accueilli de manière extrêmement positive dans ce segment très compétitif » remarque Joël Verany, directeur d’Alfa Romeo France. Pour soutenir cette croissance, la marque a renouvelé une nouvelle fois la Giulia et le Stelvio, mais ces deux modèles anciens peinent à séduire au-delà des « Alfistes ». La firme promet cependant de faire rêver passionnés et néophytes le 30 août prochain, lors de la révélation d’une nouvelle étape de sa renaissance.