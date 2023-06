Alfa Romeo consulte ses fans pour trouver le nom de son futur SUV

Alfa Romeo se tourne vers les Alfistes pour trouver le nom de son futur SUV qui sera commercialisé en 2024. Connu en interne sous le nom de Kid, ce SUV viendra compléter une gamme articulée autour de la berline Giulia et des SUV Stelvio et Tonale. Le modèle sera délibérément premium et offrira plusieurs alternatives d’énergies, notamment une version 100 % électrique.

Un nouveau cycle de noms de modèles va s’ouvrir chez Alfa Romeo

La direction d’Alfa Romeo, via Jean-Philippe Imparato, qui supervise aussi les activités des véhicules utilitaires chez Stellantis, n’a pas donné beaucoup de précisions sur ce futur modèle qui sera dévoilé en 2024, tout en précisant que la série des noms de cols de montagne italiens allait cesser. La rumeur Brennero, proche du col du Brenner, a fait long feu.

Alfa Romeo va redéfinir son entrée de gamme

Basé sur la plateforme CMP (STLA Small), le futur SUV d’Alfa Romeo reprendra plusieurs éléments du Jeep Avenger, qui a été élu Voiture européenne de l’année, et sera d’ailleurs aussi fabriqué dans l’usine de Tichy, en Pologne. Il évoluera sur le segment B-SUV où la concurrence est âpre pour une clientèle majoritairement composée de particuliers urbains. C’est une étape importante dans le plan de reconquête orchestré par Jean-Philippe Imparato car il doit faire rimer volumes et ancrage premium, avec un prix qui sera proche de 30 000 euros, et jalonner la voie de l’électrification de la marque qui doit être effective en 2027.