Alfa Romeo électrise les foules avec le retour de la 33 Stradale

Icône des années 1960 et dérivée directement de la Tipo 33, la 33 Stradale était réputée pour être l'une des plus belles voitures sportive au monde. Aujourd’hui, le constructeur italien Alfa Romeo en propose une réinterprétation à mi-chemin entre la puissance des moteurs à combustion interne d’antan et la mobilité électrique de demain.

Dans sa robe rouge flamboyante, elle enflamme le circuit sur lequel elle pose pour ses clichés officiels. Dévoilé le 30 août dans l’enceinte du musée Alfa Romeo d’Arese, près de Milan, la nouvelle 33 Stradale reprend en effet les codes stylistiques et les lignes à la fois courbes et sculpturales qui font rêver l’ensemble des passionné(e)s de supercars. Pour preuve : l'avant développe une structure sinueuse et musclée où se distinguent un bouclier signature, l’emblématique badge scudetto et des feux à base elliptique. Le profil, dynamique et élancé, se découpe de portes à ouverture en élytre avec deux grandes entrées d'air sur les côtés. Des éléments de design qui permettent au conducteur de bénéficier d'une vue semblable à celle d’un cockpit d'avion. L'arrière, « brutal », se dessine quant à lui en « V » avec un « coda tronca » percutant.

L’intérieur, de son côté, adopte une approche minimaliste avec un nombre limité de commandes utiles à la conduite pour ne pas distraire le pilote. Au creux de la console centrale, un écran enchâssé dans un « cannocchiale » 3D partage l’espace avec un volant particulièrement sobre. Le tableau de bord et le tunnel central, inspirés de l'aviation eux aussi, mélangent l'aluminium, la fibre de carbone, le cuir et l'Alcantara tandis que les sièges enveloppants et les panneaux de porte contribuent à créer une ambiance à la fois raffinée et confortable.

La renaissance d’une légende

Digne héritière de la 33 Stradale de 1967, ce modèle d’exception doit tenir « le rôle de manifeste pour Alfa Romeo et préfigure certains détails à venir », assure la marque transalpine qui remonte doucement la pente en termes de volumes. Fabriquée à la main dans les ateliers de Carrozzeria Touring Superleggera, la 33 Stradale se veut surtout conçue telle une œuvre d'art par Alfa Romeo. Pour la production de séries de ce nouveau coupé « biplace », le constructeur du groupe Stellantis a d’ailleurs fait appel à des processus artisanaux rappelant le savoir-faire italien en matière de luxe, le tout en lien avec des innovations technologiques de pointe.

« Avec la nouvelle 33 Stradale, nous voulions créer quelque chose qui soit à la hauteur de notre histoire, qui serve la marque et qui rende fier les Alfistes » définit lui-même Jean-Philippe Imparato, PDG de la marque Alfa Romeo. De ce fait, la nouvelle 33 Stradale a été créée dans la toute nouvelle « Bottega » Alfa Romeo, où designers, ingénieurs et historiens de la marque ont d'abord écouté les acheteurs potentiels avant de co-construire avec eux cette voiture, « exactement comme dans les boutiques des artisans de la Renaissance ou dans les ateliers des carrossiers italiens de renom des années 1960. »

Pour le plaisir de 33 (riches) chanceux seulement

Pour concrétiser la rareté de la nouvelle 33 Stradale, seuls 33 exemplaires en ont été produits, s’inscrivant ainsi dans la tradition de la « fuoriserie » ou construction sur mesure. Ces séries très limitées sont en effet chacune personnalisables grâce à des déclinaisons exclusives de teintes de carrosserie (le classique Rouge Alfa, un Bleu Royal réinterprété, un vernis Rouge appelé « Villa d'este » ou une livrée rouge et blanche, en hommage à la légendaire Tipo 33 de course), de sellerie et même de tissus (finition « Tributo » ou « Alfa Corse »). Inutile de rêver d’en posséder une toutefois : uniques donc, mais aussi onéreux – des rumeurs évoquaient un prix de plus d’un million d’euros –, les 33 exemplaires ont déjà tous été réservés et vendus en l’espace de quelques semaines à peine.

En plus d’offrir un niveau de personnalisation sans précédent pour Alfa Romeo, la nouvelle 33 Stradale ambitionne également de délivrer une expérience de conduite n’ayant rien à envier à une voiture de course, bien qu’ « adaptée à une utilisation quotidienne sur route, sans pour autant compromettre le confort et la facilité d'utilisation », précise la marque. Dès lors, le modèle peut être équipé d'un moteur V6 bi turbo développant plus de 620 ch ou se voir proposée dans une configuration BEV développant au total plus de 750 ch.

Quel que soit le choix, dans les deux versions, la vitesse maximale est de 333 km/h et le passage de 0 à 100 km/h se fait en moins de trois secondes grâce à un cadre H en aluminium et une monocoque en fibre de carbone garantissent rigidité et légèreté. Face au succès commercial mais aussi d’image de cette nouvelle 33 Stradale, Jean-Philippe Imparado promet : « il s'agit de la première voiture « fuoriserie » de la marque depuis 1969 mais ce ne sera pas la dernière ! »