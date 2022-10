Alfa Romeo offre un profond restylage à la berline Giulia et au SUV Stelvio

Commercialisés respectivement depuis 2016 et 2017, les Alfa Romeo Giulia et Stelvio passent par la case restylage. Une opération qui permet ainsi au constructeur premium italien d'harmoniser leur signature lumineuse avec celle apparue sur le plus récent Tonale.

Lancé dans un importante opération de reconquête des automobilistes, le constructeur italien Alfa Romeo fait évoluer ses Giulia et Stelvio. Attendus dans les concessions en février 2023, ces deux véhicules reçoivent une face avant repensée, « rendue plus séduisante et contemporaine », selon les termes employés par la marque. Cette dernière est surtout plus en phase avec le nouveau design apparu sur le plus récent SUV compact Tonale.

Plus concrètement, les Alfa Giulia et Stelvio s'offrent des feux « 3 + 3 » avec projecteurs matriciels adaptatifs full LED. « Les trois modules forment la signature lumineuse. Ils supportent les feux diurnes et un clignotant dynamique. [...] L'ensemble est doté de la technologies "Adaptative Front Lighting System, qui règle constamment les feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, "Glare-Free High Beam Segmented", qui détecte automatiquement le trafic qui précède et/ou circule en sens inverse, pour éviter d'éblouir les autres voitures ainsi que du dispositif "Welcome and Goobye", activé chaque fois que le conducteur ouvre ou verrouille son véhicule », détaille Alfa Romeo dans un communiqué.

Les feux arrière des deux véhicules ont également été revus. La berline Giulia opte pour des feux en verre transparents tandis que le Stelvio préfère des feux en verre fumé avec finition noir brillant.

Une offre diesel conséquente

À l'intérieur des véhicules, les changements les plus notables concernent... le combiné d'instrumentation. Les Giulia et Stelvio sont désormais équipés de compteurs numériques. Plus concrètement, un écran TFT de 12,3 pouces prend place derrière le volant. Cet affichage est paramétrable selon trois modèles : Evolved, Relax et Heritage.

« Evolved évoque le futur du style Alfa Romeo et utilise la zone centrale de l'écran, tout en conservant les deux cadrans latéraux. Relax se concentre sur le confort, est dépourvu d'informations détaillées sur le véhicule et ignore les deux cadrans latéraux. Heritage enfin s'inspire des modèles emblématiques de la marque des années 60 et 70, avec des détails distinctifs comme les nombres inversés pour les valeurs de vitesses supérieures à 200 km/h », souligne le constructeur.

Concernant la structure de gamme, les deux modèles restylés sont proposés avec quatre finitions : Super, Sprint, Ti et Veloce. Des lignes d'équipement qui sont associés à une offre mécanique composée d'un diesel de 160 ch (en traction) et d'un diesel de 210 ch ou d'un bloc essence de 280 ch en transmissions intégrales.

Alfa Romeo persiste avec la technologie NFT

Comme pour le lancement du Tonale, Alfa Romeo communique sur la technologie NFT pour « non fungible token ».

« La technologie est basée sur le concept de la "blockchain card", un registre numérique crypté et inviolable où sont enregistrées les principales informations sur chaque véhicule. Ce dispositif hors-bord unique, facile à utiliser et durable, souligne encore le caractère innovant d'Alfa Romeo. À la demande du client, le NFT génère un certificat dans lequel sont enregistrées les données relatives à la durée de vie du véhicule. Ce certificat peut être utilisé pour garantir le bon entretien du véhicule et ainsi soutenir sa valeur résiduelle », explique Alfa Romeo.