Alfa Romeo présente son nouveau visage à Milan

Une pierre deux coups. À l’occasion du lancement commercial du nouvel SUV Tonale sur le Vieux Continent, Alfa Romeo a inauguré il y a quelques jours sa première concession à l’effigie de sa nouvelle identité. Le constructeur n’a pas choisi ce point de vente milanais par hasard, mais bel et bien comme un clin d’œil à son histoire. En effet, celui-ci y a vu le jour en 1910, une date clé marquant officiellement son entrée dans l’industrie automobile mondiale. La marque premium, aujourd’hui détenue par Stellantis, ouvre donc un nouveau chapitre avec son premier SUV compact électrifié, commercialisé à partir de 35 400 euros. « Avec le nouveau Tonale, Alfa Romeo inaugure une révolution radicale vers une nouvelle ère connectée et électrifiée, explique Francesco Calcara, responsable du marketing et de la communication de l’entité. Cette "métamorphose" ne s'applique pas seulement aux produits et à la technologie, mais redéfinit l'ensemble de l'expérience client, ce qui inclut la qualité de service et l'identité de la marque. Alfa Romeo veut offrir à ses clients des expériences immersives, profondes, partout où ils sont en contact avec la marque. Cela commence chez nos concessionnaires, où les clients pourront explorer l'ensemble de l'écosystème de la marque, au cœur d'une expérience d'achat premium ».

Présentation de la concession

Sur la façade du bâtiment, en guise de message d’accueil pour les visiteurs, trône le nom de la marque rédigée avec sa traditionnelle écriture cursive. Les clichés de la concession milanaise, publiés par Alfa Romeo, montrent un intérieur épuré, voire « minimaliste et technologique », respectant ainsi ses directives. Les murs et mobiliers aux teintes grise et marron confèrent un caractère rétro chic à l’espace. Par petite touche, le rouge trouve également sa place : « Une couleur vibrante et audacieuse rappelant les émotions profondes qui ont fait de cette marque un symbole de la noblesse sportive italienne depuis 1910 ». À l’instar d’une concession classique, on retrouve les espaces dédiés à la vente, l'après-vente ainsi qu’une zone d’attente où les clients peuvent découvrir l'histoire de la marque en feuilletant des livres, s’offrir toute sorte de produits dérivés ou patienter avec un café. Plusieurs autres concessions pourraient bénéficier de changement de look dans le courant de l'année.