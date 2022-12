Aliapur propose son conteneur à pneus eAZyBox

Le spécialiste de la collecte et du recyclage des pneumatiques propose aux professionnels de la réparation automobile, un conteneur développé avec AZ environnement pour stocker proprement et rapidement l’ensemble des enveloppes en attente de ramassage par Aliapur.

Conçu pour permettre aux petites et moyennes structures de réparation de stocker facilement les pneumatiques usagés en attente de ramassage, le conteneur proposé par Aliapur à ses clients est à la fois compact et volumineux. Avec une capacité de 8 m3 dont 7,2 d’utile, l’eAZyBox qui affiche un poids à vide de 280 kg, autorise un stockage de 100 à 300 pneus de tourisme pour une valeur moyenne d’1 tonne.

La dimension compacte de ce conteneur réalisé en tubes d’acier et qui n’occupe que 5 m2 au sol lui permet d’être rangé dans un endroit facile d’accès sans pour autant pénaliser les habitudes de déplacement autour du garage et de ses dépendances. Dédié à un stockage étanche et sécurisé des pneumatiques, l’eAZyBox est également conçu pour faciliter le ramassage assuré par un camion-grue.

A la façon du ramassage opéré sur les conteneurs à verre, le conteneur à pneus peut-être vidé de son contenu par une trappe amovible implanté à sa base. Plus besoin de devoir manipuler les pneus un par un à chaque collecte, le dispositif permet un vidage du conteneur directement dans le camion en moins de 10 minutes. A noter que pour faciliter le déplacement du conteneur, Aliapur propose, au besoin, un chariot de manutention adapté aux dimensions précises de l’eAZyBox.