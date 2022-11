Alliance Automotive Group a réuni ses fournisseurs lors d'une convention à Paris

Le 9 novembre dernier, Alliance Automotive Group a organisé une convention dédiée à ses fournisseurs. AAG a fait part aux 190 sociétés présentes de la croissance du groupe, de sa stratégie et de son organisation en France. Selon, Marc Ripotot, directeur du category management, Alliance Automotive Groupe a également souhaité souligné l'attractivité du groupe en France, en Europe et à l'international. Il indique : « Cet événement a permis de clarifier nos positions. Nos fournisseurs sont au centre du jeu pour apporter un service toujours plus qualitatif sur le marché et nous accompagner dans une croissance commune. »

De plus, AAG a mis en avant son plan de transformation, sa plateforme First ou encore d'autres initiatives dans le domaine de la logistique. Le groupe a également abordé l'avenir, avec ses solutions autour de l'électrique avec Nexdrive et les services liés à son offre globale pour la dynamique de ses réseaux.