Alliance Automotive Group acquiert le groupe Lausan en Espagne

Alliance Automotive Group a annoncé avoir fait l’acquisition de la société de distribution familiale Lausan Group qui exerce ses activités en Espagne et au Portugal. Fondée en 1953, l’entreprise exploite un réseau de 31 magasins détenus en propre et soutenus par des centres logistiques nationaux et régionaux en Espagne. Suite à l'acquisition de la société portugaise Soulima en 2019, Lausan exploite également un réseau de 6 agences au Portugal sous l'enseigne Soulima, soutenu par deux centres de distribution respectivement basés à Lisbonne et à Porto. Basé à Bilbao, emplacement du centre de distribution national, le groupe Lausan a réalisé un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros en 2021.

« Lausan occupe une position de leader sur le marché européen clé de l'Espagne. Elle est dirigée par une superbe équipe de direction qui, j'en suis sûr, développera de nouvelles opportunités de croissance sur ses marchés. Nous sommes heureux que l'équipe de direction de Lausan s'engage à rester à bord pour conduire l'entreprise dans ces prochaines étapes de son développement » a réagit Franck Baduel, PDG d'AAG.

Pour Ander Beldarrain, PDG de Lausan : « Nous sommes ravis de faire partie de l'un des principaux groupes de pièces de rechange en Europe, ce qui nous permettra de continuer à croître et d'investir dans le marketing, l'informatique et le développement de produits pour encore mieux servir nos clients dans les années à venir ».

3 nouvelles acquisitions au Royaume-Unis

Si AAG cherche à se développer en Europe du Sud, le groupe a parallèlement continuer à grossir du côté de du Royaume-Unis. Le 7 avril dernier, sa filiale UK a annoncé trois acquisitions : Antrim Autoparts (20 salariés pour un CA de 5 millions d’euros), MacAutoparts (28 salariés pour un CA de 5,2 millions d’euros) et Blitz Motor Factors (12 salariés pour un CA de 2,9 millions d’euros).