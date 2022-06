Alliance Automotive Group choisit Exotec pour automatiser sa futur plateforme nationale

Alliance Automotive Group (AAG) annonce avoir sélectionné Exotec, fournisseur de solutions robotiques pour les entrepôts, pour robotiser sa future plateforme nationale de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) appelée FIRST.

Le distributeur déploiera la solution end-to-end Skypod d’Exotec au premier semestre 2023. Cette dernière fait appel à des robots qui peuvent atteindre une hauteur de 12 mètres pour permettre un stockage et une récupération des stocks à haute densité.

AAG a pour ambition de faire de son futur site de Seine-et-Marne la vitrine de son excellence opérationnelle et de son développement, avec des entrepôts de dernière génération équipés de technologies de pointe comme celle proposée par Exotec.

Une cellule entière de cette plateforme de dernière génération sera automatisée par l’industriel pour répondre aux fluctuations de la demande. Notamment lors des pics d’activité ou du lancement d’une gamme de nouveaux produits. « La flexibilité du système Skypod permet d’augmenter les capacités de production en fonction des besoins, et d’optimiser la supply chain tout en réduisant la surface de stockage », explique AAG.

Réduire l’empreinte énergétique a également été un élément déterminant dans le choix de la solution. Le système Skypod permet de réduire l’empreinte au sol et se distingue aussi par sa faible consommation en énergie et sa faible nuisance sonore.

« La technologie Exotec répond à nos besoins et à notre ambition de transformer notre supply chain, pour la rendre plus moderne, flexible et modulable. L’efficacité opérationnelle et la capacité démultipliée à gérer des flux logistiques offertes par cette solution a joué dans notre décision. Nous nous réjouissons, avec ce projet, d’être les premiers du secteur à pouvoir servir nos clients via ce choix technologique d’avant-garde et le niveau de service associé », commente Éric Girot, directeur général d’AAG France.