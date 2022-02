Alliance Automotive Group dépasse ses objectifs en 2021

Sur fond de restructuration de ses enseignes de distribution, Alliance Automotive Group a joué gros en 2021. Les résultats semblent au rendez-vous avec des objectifs dépassés à en croire les informations diffusées ce jour par le groupe de distribution.

L’enseigne Pieces Auto, relancée en mars, a doublé son nombre d’implantation. Les panneaux Groupauto et Precisium ont eux aussi progressés « de manière soutenue avec la meilleure expansion depuis ces cinq dernières années » avance Vincent Congnet, directeur des réseaux VL.

Pour Précisium, ce sont 19 nouveaux sites qui ont rejoint l’enseigne, dont un peu plus de la moitié proviennent du recrutement de nouveaux adhérents (dont des ex Partner's ou Gefa), complété par des développements régionaux de distributeurs. Du côté de Groupauto, ce sont 11 nouveaux points de vente qui ont pris les couleurs du réseau avec un développement également partagé équitablement entre recrutements et développement régional.

Plus de 360 nouveaux ateliers et carrosseries

Côté garages, plus de 360 nouveaux ateliers et carrosseries ont rejoint les enseignes d’AAG, permettant au groupe de dépasser les 2450 garages sous enseigne sur le territoire français. « Contrairement aux idées reçues, l’attentisme n’est pas une option pour les MRA et les agents de marques. Ils sont plus que jamais motivés pour s’attaquer aux défis de demain et nos réseaux sont, je crois, un cocon parfait pour s’y attaquer » estime le directeur. Avec Garage Expo déployé en région fin septembre par les distributeurs, AAG a joué la carte de la proximité avec ses clients réparateurs. « Nous souhaitons toujours être au plus près de nos clients. Quand nous y sommes contraints, le digital est une solution. Mais le retour aux échanges en physique est très important pour nos équipes. L’année 2022 devrait permettre de continuer sur cette lancée » déclare Laurent Attal, directeur commercial d’AAG.