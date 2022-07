Alliance Automotive Group dévoilera ses offres au salon Equip Auto

À l'occasion du salon Equip Auto 2022, Alliance Automotive Group (AAG) présentera différentes formes de gestion des nouvelles mobilités et son offre en matière de maintenance des véhicules récents. Le groupe dévoilera également sur son stand de 1 000m², situé dans le Pavillon 1, son offre de pièces issues de l'économie circulaire (Piec) avec sa marque Back2Car. Cette dernière mettra notamment l'accent sur son offre Reman (pièces remanufacturées) et le lancement de l'offre trains arrière.

« Sur Equip Auto, notre objectif est de participer au rayonnement du réemploi dans l'aftermarket et de continuer à déployer l'automatisme "Piec" chez les réparateurs », souligne Luc Fournier, directeur de la BU Piec. Enfin, AAG dévoilera les nouvelles gammes développées sous ses marques propres Napa et Primetool. Le groupe présentera ainsi l'arrivée de la marque Napa dans la catégorie Pièces techniques et de nouveaux produits qui complèteront la catégorie Consommables. La marque Primetool lancera une gamme de levage à main et une gamme 220 V monophasée destinée aux réparateurs qui n'ont pas d'installation électrique professionnelle.

Le lancement de Nexdrive

Alliance Automotive Group profitera également du salon pour mettre en avant les solutions clés en main dédiées aux réparateurs et lancer le label Nexdrive, dédié à la réparation des véhicules électriques et hybrides. Le groupe présentera aussi l'atelier nouvelles mobilités.