Alliance Automotive Group et le Garac souhaitent féminiser la filière automobile

Alliance Automotive Group s'associe au Garac pour promouvoir la féminisation de la filière automobile via deux vidéos invitant les internautes à découvrir les métiers de deux salariées du groupe. « Valoriser le parcours des femmes dans l'automobile et leurs compétences est pour nous essentiel. Nous sommes engagés dans une politique de promotion de la mixité dans le groupe et nous sommes fiers de compter 20 % de collaboratrices au sein d'AAG, y compris sur des fonctions de management opérationnel ou des fonctions techniques [...] nous sommes déterminés à aller plus loin pour promouvoir la féminisation de la profession et remettre en cause des a priori », commente Pauline Jolly, directrice des ressources humaines d'AAG.

Flanquée de son slogan #Onestlà !, cette campagne entend mettre en avant les parcours et la réussite de femmes dans le milieu de la pièce détachée et de la réparation automobile, milieu généralement masculin. Il convient de souligner que le Garac accueille 50 jeunes filles sur les 1 500 lycéens, apprentis et stagiaires en formation.