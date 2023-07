Alliance Automotive Group explore un nouveau schéma de distribution avec Alliance Speed Parts

Pour se développer dans les grandes agglomérations où ses magasins sont en perte de vitesse, Alliance Automotive Group a démarré le fonctionnement d’Alliance Speed Parts qui fonctionne sous un nouveau schéma logistique avec la mise en place d’un entrepôt et d’un centre d’appels pour les commandes. L’ensemble offre la promesse d’une livraison possible dans l’heure. Les débuts sont très prometteurs !

C’est un nouveau modèle logistique que met en place Alliance Automotive Group pour poursuivre ses projections de croissance. Pour conquérir de nouveaux territoires, le groupement de distributeurs a démarré le déploiement d’une nouvelle enseigne : Alliance Speed Parts. À l’image du modèle Distrigo de Stellantis, Alliance Speed Parts s’appuie sur 2 piliers : un entrepôt implanté en périphérie des grandes villes et un centre d’appels animé par des téléconseillers hautement qualifiés.



L’idée est née sur le secteur de Marseille avec l’objectif de tester les capacités du distributeur à aller chercher des nouveaux clients au-delà du rayon habituellement touché par une agence traditionnelle. « Nous avions à Saint Victoret un magasin traditionnel moribond. Pour le redynamiser, il aurait fallu le déplacer ce qui aurait été lourd, contraignant et coûteux. D’où l’idée d’Alliance Speed Parts », explique Steven Jouve, directeur des opérations filiales, en charge d’Alliance Speed Parts. Un nouveau modèle logistique a donc été mis en place avec la mise en service d’un entrepôt éloigné du centre urbain trop encombré, implanté là où les mètres carrés sont moins chers, et d’un call center indépendant, détaché du site, hébergé dans une agence existante à plusieurs kilomètres de l’entrepôt pour lequel ont été recrutés des préparateurs et des livreurs. Un call center peut servir à plusieurs Alliance Speed Parts. L’agence de Marseille est parallèlement devenue un point Pièces Auto, davantage tourné vers les particuliers. L’entrepôt stocke essentiellement des pièces de grande vente avec un taux de couverture de 98 %.

« Ce modèle nous donne l’avantage d’aller chercher de nouveaux clients dans d’autres territoires sans avoir à implanter localement un nouveau magasin avec tous les investissements qui vont avec en termes de bâtiment et de personnel difficile à recruter. Notre expérience sur Marseille a été très probante. En un an, nous avons réalisé nos projections sur 3 ans. Nous connaissons des croissances à 2 chiffres sur 18 mois, ce que nous n’avions jamais réalisé », se félicite Steven Jouve.

Un call center pour des livraisons express



Le call center reste la pièce maîtresse du dispositif. Il est entièrement dédié aux professionnels, qui sont pris en charge immédiatement. Chacun des téléconseillers, anciens vendeurs au comptoir, reconvertis au nouveau métier, traite une centaine d’appels par jour. Un outil informatique permet de connaître les statistiques de performance du plateau. « Les clients apprécient le service, que ce soit au niveau téléphonique ou de la livraison », assure le responsable qui précise au passage que la grille tarifaire reste inchangée malgré des livraisons plus express. Car pour valoriser ce nouveau schéma logistique, Alliance Automotive Group met en avant des délais de livraison très rapide en scooter, entre une et deux heures seulement. Les livraisons sont géolocalisées. Les clients peuvent savoir où se trouve leur commande et à quelle heure elle sera livrée.



C’est la force commerciale d’Alliance Automotive Group qui est chargée de présenter sur le terrain ce nouveau concept aux professionnels. Leur mission est de les rassurer sur la qualité de service alors qu’il n’existe plus de magasin à proximité. « Notre travail est de garder cette proximité avec nos clients en les mettant en relation physique avec nos télévendeurs qui tournent avec nos commerciaux », précise Steven Jouve. Fort de ce premier succès Marseillais, Alliance Automotive Group a récemment implanté Alliance Speed Parts à Nice (Saint-Laurent-du-Var) et à Lille. À Nice, Alliance Speed Parts regroupe l’activité de trois agences. Deux vont être transformés en Pièces Auto de 200 m² appuyés par l’entrepôt de Saint-Laurent-du-Var. D’autres déploiements sont prévus pour l’année prochaine dans 6 villes. Lyon ? Bordeaux ? Steven Jouve reste discret sur les agglomérations concernées. On retiendra qu’Alliance Speed Parts ne concerne que les agences en difficulté, en mal de croissance, et que ce modèle, qui permet d’adresser des clients différemment avec un coût réduit, ne sera pas prépondérant.