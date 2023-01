Alliance Automotive Group France : Éric Girot cède sa place à Thomas Tabiasco

Remaniement d’envergure et inattendu au sein d’Alliance Automotive Group. Après 17 ans passés chez le premier groupement de distribution français, dont une dizaine en tant que directeur général, Éric Girot quitte l’entreprise. Il sera remplacé, à partir 6 février, par l’actuel directeur financier Europe, Thomas Tabiasco, entré dans le groupe en 2011. Franck Baduel, CEO d'AAG Europe, assurera l’intérim d’ici là.

« Mes priorités seront de mener à bien les projets structurants, de renforcer notre position concurrentielle et de poursuivre la dynamique de croissance », commente Thomas Tabiasco.

Dans le cadre de ce changement de direction générale, Steven Jouve est nommé au poste de directeur des opérations filiales France, en remplacement de Thierry Dufour qui, lui aussi, quitte l’entreprise. Steven Jouve occupait depuis plus de 6 ans la fonction de directeur de région Grand Sud. Avant lui, Laurent Attal, directeur commercial d’AAG France a également quitté la société. Marc Ripotot a repris le commerce adhérents et grands comptes, en plus de ses responsabilités d’achats et marketing groupe depuis début janvier.

« Je suis convaincu que ces changements organisationnels nous permettront de développer plus en avant le groupe AAG France en capitalisant sur les projets déjà engagés » a déclaré Franck Baduel.