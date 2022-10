Alliance Automotive Group investit dans un entrepôt de 93 000 m2

Accroître le taux de service à H+4 oblige les grandes centrales de distribution à étoffer leurs offres en largeur comme en profondeur, tout en stockant davantage pour plus de réactivité. Ainsi, les annonces de création de supers centres logistiques en pièces détachées se multiplient ces derniers mois.

Dernière annonce en date, celle de la filiale anglaise d’Alliance Automotive Group (AAG UK) qui vient de s'associer à Europa Capital (société d'investissement immobilier) et Panattoni (promoteur immobilier) pour la construction d’un nouveau centre de distribution de 93 000 m2 à Rotherham. La nouvelle installation sera opérationnelle au premier trimestre 2025.

« Nous sommes ravis de nous associer à Europa Capital et Panattoni pour sécuriser cette nouvelle installation. Nous avons connu une croissance significative depuis l'acquisition de FPS en 2016 et cet investissement nous permet non seulement de consolider nos trois installations existantes à Sheffield, mais fait également partie de notre programme plus large visant à renforcer notre infrastructure de distribution pour nous assurer que nous sommes prêts pour la croissance future », a déclaré Steve Richardson, directeur général d'AAG.

Cette nouvelle plateforme s’annonce être à la pointe de la technologie, intégrant les meilleures opérations logistiques de leur catégorie.

En juin dernier, AAG France avait déjà annoncé, à demi-mot, la mise en service au premier semestre 2023 d’une nouvelle plateforme nationale basée à Saint-Fargeau-Ponthierry (77) d'une superficie de 45 000 m2.