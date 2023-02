Alliance Automotive Group lance Napa en Espagne et au portugal

Après l’Europe du Nord, Napa, MDD de Genuine Parts Company (Alliance Automotive Group Europe), fait son apparition dans le Sud, en Espagne et au Portugal.

L’Américain Genuine Parts Company, maison mère de d’Alliance Automotive Group depuis 2017, ne cache pas son ambition de déployer sa propre marque de pièces détachées Napa en Europe.

Déjà distribuée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, la marque représente une quinzaine de familles de produits (amortisseurs, essuyage, batteries, éclairage, filtration, freinage, huile, distribution, PSD et machines tournantes…) et dernièrement une gamme de produits de para-peinture. Le distributeur indique que Napa couvre 90 % des besoins d’un atelier d’entretien-réparation avec la même couverture que les pièces premium.

Marque mondiale, Napa génère un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. En France, elle pourrait représenter 30 % des ventes du distributeur. Lancée en Europe en 2019, elle représente la deuxième place des fournisseurs du groupe. En Europe, le chiffre d’affaires réalisé avec la MDD est de 310 millions d'euros, soit pratiquement 10 % des ventes d’Alliance Automotive Group Europe. 2 400 magasins distribuent aujourd'hui la MDD.

Le distributeur ne compte pas en rester là. Il vient de lancer la marque Napa sur le marché ibérique, en Espagne et au Portugal. Avec ce lancement, Alliance Automotive Group devrait atteindre un chiffre d'affaires de 150 millions d’euros dans cette région en 2023, contre 130 millions en 2022. « Napa a un rôle fondamental dans la croissance d'Alliance Automotive Iberia », a déclaré Franck Baduel, P-DG d'Alliance Automotive Group Europe. Le responsable a aussi annoncé la création d’un entrepôt dédié en Espagne.

La distribution de Napa s’opère avec la contribution du distributeur espagnol Lausan, racheté par AAG en avril dernier, et du distributeur portugais Soulima, propriété de Lausan.