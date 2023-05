Alliance Automotive Group met le cap sur 2028 pour ses réseaux Top Garage et Top Carrosserie

Habitués aux conventions, les réseaux d'Alliance Automotive Group ne s'étaient pas retrouvés depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. Il était donc grand temps, quatre ans plus tard, de faire un bilan de la feuille de route présentée à la Convention de Djerba et de dévoiler les nouveaux objectifs pour les deux prochaines années, jusqu'à la convention suivante. Lors du dernier rassemblement Top Garage et Top Carrosserie, l'accent avait été mis sur le positionnement des marques des réseaux pour qu'ils deviennent des références techniques. Selon Jessica Demarchi, responsable des réseaux VL, l'objectif a été dépassé. L'ambition était également d'accélérer sur la formation, et là encore les adhérents ont joué le jeu. Par ailleurs, l'un des points majeurs était l'amélioration de l'expérience clients : l'objectif était d'optimiser et de simplifier celui-ci à l'aide d'outils digitaux, tel que Check Auto, qui permet au professionnel de faire une vidéo en cas d'opération supplémentaire à réaliser, de l'envoyer au client avec un devis attaché. Ici les garagistes ont encore des efforts à fournir. Par ailleurs, les avis clients ne sont pas assez exploités, c'est pourquoi Alliance Automotive Group a créé des plaques gravées d'un QR Code qui redirige vers l'espace commentaire du site du garage, à placer sur le comptoir de l'accueil, par exemple. De plus, la tête des réseaux insiste sur le marketing prédictif qui consiste à fidéliser le client, en lui proposant des rendez-vous selon les données fournies par son véhicule.

Cap sur l'électromobilité

Le dernier enjeu dévoilé en 2019 était la diversification, amorcée avec Top Garage Classic, Top Glass et Showroom. Désormais et jusqu'à la prochaine convention en 2025, AAG s'engage dans deux axes avec deux nouveaux concepts : Répare Utilitaires et Nexdrive. D'une part, Répare Utilitaires vient en remplacement d'USC remarketé avec une unité de prix (avec la mise en place de forfaits "à partir de"), un service standardisé, une baie dédiée aux véhicules utilitaires. D'autre part, AAG a profité de la convention dans le Péloponnèse pour annoncer le lancement officiel de Nexdrive, présenté à l'occasion du salon Equip Auto en octobre dernier. Le label était jusqu'à présent en phase de test dans 24 ateliers pilotes afin de vérifier les capacités des bornes, la gestion technique des demandes clients, ou encore le potentiel de la Hotline mise en place par AAG. Ce label est dédié aux distributeurs et réparateurs pour la maintenance des véhicules électrifiés. Nexdrive s’appuie sur la fourniture de pièces et consommables dédiées à ces véhicules mais aussi d’équipements spécifiques (EPI compris), d’un accompagnement technique, mais aussi la formation, sans oublier les bornes de recharge, ainsi que la fourniture d'énergie, qui représentent un énorme marché. L'objectif pour cette année est de labellisé une centaine d'ateliers, soit 10 % des réseaux Top Garage et Top Carrosserie. Ainsi dédié à la mobilité de demain, le label est la première marque commune à l'ensemble du groupe à l'échelle mondiale. « Nous sommes en pleine révolution industrielle et nous nous devons d'accompagner le changement », explique Thomas Tabiasco, directeur général d'AAG France. Et si le cap est mis sur 2028, c'est que cette échéance se situe « quelque part entre 2025 et 2030 », ajoute-t-il. En attendant, d'ici à juin, la hotline est vouée à évoluer, avec la prise en main à distance par les équipes d'Alliance Automotive Group. Dans une démarche de développement durable, le groupe a par ailleurs mis en place des animations commerciales à la carte, afin de réduire son impact sur l'environnement en matières de PLV.