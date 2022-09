Alliance Automotive Group : Napa et Nexdrive mis à l’honneur sur Equip Auto

La marque de pièces de rechange Napa et le concept de réparation Nexdrive dédié aux véhicules hybrides et électriques seront bien représentés à Equip Auto sur le stand d’Alliance Automotive Group.

« Napa sera bien sûr largement valorisée lors d’Equip Auto. L’ADN de la marque, son dynamisme, sa capacité à répondre au plus près aux besoins des réparateurs et des distributeurs en font un élément clé de la présence d’Alliance Automotive sur le salon Equip Auto » explique Laurent Attal, directeur commercial d’AAG France.

Au sein du stand d’Alliance Automotive, Napa occupera donc une place prépondérante propre à développer la notoriété de cette marque emblématique venue des Etats-Unis. Rappelons qu’AAG mettra aussi l’accent sur deux aspects essentiels du marché de la rechange indépendante pour les années à venir. D’une part, l’économie circulaire et la pièce de réemploi représentée par la marque pionnière du groupe sur le secteur : Back2car. D’autre part, l’entretien des véhicules hybrides et électriques avec une offre destinée aux réparateurs pour s’équiper et se former sur ces nouvelles technologies : Nexdrive.