Alliance Automotive Group s’ancre davantage en Espagne avec la reprise de Gaudi

Genuine Parts Company (GPC), groupe américain de distribution de pièces détachées, représenté en Europe par sa filiale Alliance Automotive Group (AAG), a annoncé avoir acquis fin juillet la totalité de l’entreprise de distribution espagnole Recambios y Accesorios Gaudí.

Fondée en 1989, cette dernière est l'un des principaux acteurs indépendants en Espagne avec 22 magasins opérant principalement dans les régions de Catalogne et de Madrid. Grâce à une combinaison de croissance organique et de nombreuses ouvertures de magasins, l'activité s'est considérablement développée au cours des dernières années, réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros avec ses 350 collaborateurs.

« Nous sommes heureux d'étendre notre présence européenne dans le secteur automobile avec l'arrivée de Gaudi. Avec cette acquisition, nous élargissons notre position de leader en Espagne, le cinquième marché automobile d'Europe, tout en élargissant les opportunités de déploiement de la marque NAPA et en améliorant la rentabilité de nos activités européennes » a déclaré Paul Donahue, président-directeur général de GPC.

Pour Franck Baduel, directeur général d'Alliance Automotive Group : « L'acquisition du Groupe Gaudi s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et le plan défini il y a plusieurs mois. Notre objectif est le même que dans tous les autres pays, à savoir offrir à nos clients le meilleur service possible et l’offre la plus complète. Le réseau, le savoir-faire et le professionnalisme de l'équipe Gaudi représentent une opportunité unique pour Alliance Automotive Iberia de devenir un leader majeur du marché espagnol ».

L'arrivée de Gaudi renforce la position stratégique d'AAG Iberia sur le marché de la rechange automobile, précédemment représenté par Lausan en Espagne et Soulima au Portugal.

Alliance Automotive Group (AAG) est présent en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Portugal. Le groupe dessert environ 100 000 garages à partir d'un réseau de plus de 700 magasins appartenant à l'entreprise et de plus de 1 700 points de vente affiliés.