Alliance Automotive Group s'empare de Paris Pontoise Poids Lourds

Paris Pontoise Poids Lourds, basé à Herblay-sur-Seine, est un adhérent historique de G-Truck. Fondée en 1964, la société compte aujourd'hui 50 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires qui s'élève à 10 millions d'euros. Également agent MAN Truck & Bus, Paris Pontoise Poids Lourds divise en deux ses activités :

Son site d' Herblay-sur-Seine est notamment dédié à la mécanique et l'inspection périodique, préparation et passage aux mines, banc de freinage, station climatisation, dépannage & remorquage, station tachygraphe.

est notamment dédié à la mécanique et l'inspection périodique, préparation et passage aux mines, banc de freinage, station climatisation, dépannage & remorquage, station tachygraphe. Pierrelaye (95) spécialiste et peinture de véhicules industriels : cabine de peinture de 30 m de long, banc de redressage, cabine de sablage, station de lavage avec cuve de récupération des eaux de pluies de 100 m3, travaux de chaudronnerie et vente de pièces détachées pour remorques et semi-remorques.

« Cette acquisition va nous permettre, d’une part, de renforcer notre offre auprès des grands comptes et, d’autre part, de déployer de façon plus massive nos ateliers de réparation Top Truck en île-de-France », précise Thierry Dufour, directeur des opérations chez Alliance Automotive Group. Elle vient également compléter le maillage des agences MP Truck Todd de Fosses (95) et de Ris-Orangis (91).