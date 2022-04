Alliance Automotive Group se renforce en Allemagne avec Knoll Automotive

Alliance Automotive Group (AAG) souhaite se renforcer en Allemagne après avoir signé un accord définitif pour l’acquisition de Knoll Automotive et de sa filiale Logistik Schleiz. L’entreprise opère en Bavière, Berlin, Brandebourg, Saxe et Thuringe. Fondée il y a plus de 90 ans, elle exploite un réseau national de 18 centres de distribution. Knoll, dont le siège est basé à Bayreuth a réalisé un chiffre d'affaires net de 107 millions d'euros en 2021.

« Knoll est une entreprise avec une longue histoire de succès et des liens étroits avec ses clients. Knoll et AAG ont de nombreux points communs, tels qu'une base de fournisseurs, une culture d'entreprise commune et un lien de partenariat avec les employés et les partenaires commerciaux. En raison de cette expérience commune, je pense que Knoll et AAG ont les meilleures conditions pour réussir ensemble sur le marché. Je suis convaincu que nous développerons de nouvelles opportunités de croissance sur nos marchés », a déclaré Fabian Roberg, P-DG d'AAG Allemagne.

Pour Manfred Knoll, P-DG de Knoll depuis 60 ans : « Nous sommes fiers des réalisations de Knoll depuis sa fondation en 1930 qui nous ont permis de devenir l'un des principaux fournisseurs de pièces détachées automobiles sur le marché allemand. Nous sommes très heureux de nous associer à l'une des entreprises leaders en Europe pour préparer Knoll et ses employés au développement futur et aux défis de notre industrie dans les années à venir ».

L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des autorités de la concurrence et la consultation des instances représentatives du personnel concernées.