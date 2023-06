Alliance Automotive Group structure son offre de pièces recyclées avec 2 nouvelles marques

Six ans après s’être lancé dans la production et la vente de pièces d’occasion, Alliance Automotive Group structure son offre Back2Car avec les marques « Back2Car Reman », qui concerne les pièces remanufacturé, et « Back2Car Réemploi » qui englobe les pièces d’occasion qui deviennent garanties à vie.

Il y a 6 ans, Alliance Automotive Group (AAG) prenait le pari d’enrichir son offre avec des pièces de réemploi en lançant sa marque Back2Car. Originalité de la proposition : les pièces sont produites par le distributeur lui-même qui a investi dans d’importants centres de déconstruction automobile. Il en possède à ce jour 6. Ils interviennent sur 29 000 véhicules par an. Deux centres de recyclage de plus devraient rejoindre le cercle avant la fin de l’année, « six de plus sur les 3 prochaines années » promet Luc Fournier, directeur de la business unit pièce issue de l’économie circulaire du groupe. L’objectif du responsable est de mailler le territoire national afin de livrer les pièces d’occasion le plus rapidement possible, en 4 heures, dans les mêmes conditions que les pièces neuves, qualité comprise. « Nous préférons nous reposer sur des petits centres en régions, plus que de posséder de grands centres nationaux » commente Luc Fournier. Un développement qui prendra de temps, chaque centre devant être intégré avec les standards du distributeur.

L’an passé, Back2Car a réalisé un chiffre d’affaires encore modeste de 52 millions d’euros réalisé avec 26 000 clients réparateurs qui ont acheté quelques 400 000 pièces. La business unit a connu une croissance de 45 % de ses clients professionnels l’an passé, notamment avec l’accord passé avec le réseau de carrosserie Five Star.

L'arrivée de Back2Car Reman

Pour mieux répondre aux attentes de marché, AAG a dernièrement fait le choix de scinder son offre de pièces de réemploi sous deux marques. « Back2Car Réemploi » pour les pièces d’occasion, devenues au passage garanties à vie, pièce et main-d’œuvre « sans aucune condition » assure Luc Fournier qui souhaite taper fort avec cette nouvelle assurance pour convaincre les plus réticents à composer avec l’occasion. « Back2Car Reman » pour ce qui concerne les pièces remanufacturées. Une gamme lancée il y a 1,5 ans, garantie 2 ans, qui concerne à ce stade les moteurs, les boites de vitesses, les calculateurs et les trains roulants.

AAG projette d’atteindre 26 familles de pièces à terme avec l’arrivée possible de batteries, de turbos, d’injecteurs, de pompes ou encore de culasses. Si les ventes de composants remanufacturés ne représentent que 12 % du chiffre d’affaires sur le périmètre des pièces recyclées, AAG espère les porter au même niveau que celles des pièces d’occasion. Un des prochains gros chantiers de Back2Car sera de se tourner vers le grand public qui capte aujourd’hui une pièce sur deux recyclé et qui ne représente que 7% des ventes à ce stade.