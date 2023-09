Alliance Automotive Group UK rachète la e-boutique Tayna Batteries

Alliance Automotive Group UK a étendu sa capacité de distribution de batteries avec l’acquisition de la boutique en ligne Tayna Batteries. Basée dans le nord du Pays de Galles, Tayna est une plateforme de commerce électronique qui propose des batteries pour automobiles, loisirs et motos, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 28 millions d’euros.

« Lors de nos acquisitions, nous donnons toujours la priorité aux entreprises qui non seulement ajoutent de la valeur à notre offre logistique, mais incarnent également nos valeurs fondamentales. Ainsi, combinées au fait que nous entretenons une relation de fournisseur de longue date avec Tayna, c'est la solution idéale pour nous. Cette acquisition est également une étape vers le développement de nos compétences dans le domaine numérique dans une perspective à plus long terme » a déclaré Steve Richardson, directeur général d'AAG.

Tayna continuera à fonctionner sous la direction de son équipe de direction existante dirigée par Sam Taylor et Jo Phenna.

« Nous opérons dans un segment extrêmement compétitif, c'est donc l'occasion idéale pour nous de poursuivre notre croissance et de le faire en tant que partie intégrante d'une entreprise mondiale de premier plan. Jo et moi sommes ravis que Tayna fasse partie d'une plus grande organisation et contribue à la croissance de cette entreprise. Nous ne pourrions être plus fiers et reconnaissants de notre équipe et de l’entreprise qu’elle a contribué à bâtir tout au long de notre parcours jusqu’à présent » a déclaré Sam Taylor.

La garantie des prix les plus bas

Sur le site on peut lire que Tayna Batteries dispose de la plus grande gamme de batteries de voiture au Royaume-Uni. Il vérifie les prix du marché quotidiennement pour assurer les meilleures offres. « Notre objectif est de proposer les batteries les moins chères du Web. Dans le cas peu probable où vous trouveriez un prix moins cher sur un autre site Web, mettez-nous au défi de le battre ! »