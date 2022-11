Alliance Automotive Group : un site de e-commerce Napa au Royaume-Uni

Alliance Automotive Group ne cache pas son ambition de faire prospérer en France comme en Europe sa marque de distribution phare, à savoir Napa. Propriété de sa maison mère américaine, Genuine Parts Compagny, la marque de pièces détachées Napa profite d’une forte notoriété en Amérique du Nord avec des centres-autos à sa marque. Elle s’affiche dans les compétitions automobiles et possède même son propre salon à Las Vegas : le Napa Expo. Un salon où, pour la première fois, en juillet dernier, 80 distributeurs d’AAG France ont pu assister. La marque s’est montrée en juin dernier en France au travers d’une action caritative et sportive pour soutenir les enfants hospitalisés. Les visiteurs du dernier salon Equip Auto ont pu aussi découvrir la MDD affichée en grand sur le stand d’AAG.

Du site vitrine à la vente en ligne

En Europe, Napa possède un site web vitrine décliné en français, en allemand, en néerlandais et en belge. La version anglaise va plus loin en présentant un lien qui dirige vers une boutique en ligne lancée il y a quelques jours : napaautoparts. Si la plateforme, ouverte aux professionnels comme aux particuliers, laisse une large place à la marque Napa, elle propose aussi à la vente des produits de grands équipementiers comme Gates, Luk, Bosch ou encore NGK. Elle propose 14 familles de produits, dont le freinage, l’embrayage, la filtration, l’éclairage, la liaison au sol, la transmission, etc.

« Nous espérons que cet investissement développera davantage la marque Napa et apportera de la valeur à nos distributeurs Napa. Après la conclusion de notre première saison avec Napa Racing UK, il était évident que nous devions fournir une solution permettant aux clients d'accéder à la marque Napa dans un environnement de vente au détail, ce qui correspond parfaitement à notre stratégie de croissance numérique. Aux côtés de nos revendeurs, le site Web générera une plus grande notoriété de la marque NAPA, augmentant ainsi la génération de prospects à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Les développements futurs du site comprendront une fonctionnalité de clic et de collecte auprès des revendeurs Napa, améliorant encore le lien et la croissance du réseau Napa », a expliqué le directeur marketing d’AAG UK, Adam McNaney.

Le Royaume-Uni est, pour l’heure, la seule région en Europe à proposer un tel site de vente en ligne.