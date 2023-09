Alliance Automotive Group : Vincent Congnet, directeur des réseaux, sur le départ

Après 9 ans passés au sein d’Alliance Automotive Group, Vincent Congnet, directeur des réseaux (1100 magasins de distribution, 2300 ateliers, 480 carrosseries et 140 franchises), quittera le groupe de distribution le 30 octobre prochain. Une décision motivée par des projets personnels et qui n’aurait rien à voir avec les mouvements de management qui ont touché la filiale française en début d’année. Ce départ marque toutefois une forme de nouvelle dynamique de fonctionnement dans laquelle s’inscrit désormais Alliance Automotive Groupe France.

Un grand spécialiste des réseaux de garages

Vincent Congnet a rejoint Alliance Automotive Group en mars 2014. On lui doit notamment la structuration en particulier des enseignes Top Garage et Top Carrosserie. Depuis 3 ans il avait en plus l’animation des distributeurs et leur développement commercial. Il a de même œuvré pour le déploiement des franchises Etape Auto et Pièces Auto. Parmi aussi ses autres développements, celui du label naissant Nexdrive dédié aux distributeurs et réparateurs pour la maintenance des véhicules électrifiés.

Pour l’heure, rien ne semble définit pour le remplacement de Vincent Congnet qui cumulent plusieurs fonctions. Les affaires commerciales seront-elles reprises par Marc Ripotot qui a repris le commerce adhérents et grands comptes en janvier, en plus de ses responsabilités d’achats et marketing groupe ? A suivre.