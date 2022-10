Alliance Automotive Groupe lance son label Nexdrive en France

Signature avec BMW, élargissement de l’offre NAPA, ouverture de sa hotline technique à l’ensemble des professionnels et le lancement du label Nexdrive, sont les principales annonces faites par Alliance Automotive Groupe sur le salon Equip Auto.

Deuxième distributeur européen de pièces détachées, Alliance Automotive Group (AAG) dispose d’un stand à sa mesure sur Equip Auto. Un stand dimensionné pour présenter l’ensemble de son offre, de ses marques avec quelques annonces intéressantes.

En premier lieu un inédit accord de partenariat passé avec le constructeur BMW pour la distribution de pièces détachées d’origine pour les marques BMW et Mini en France. Enfin, quelques pièces, celles qui concernent les BMW modèles E, immatriculés avant 2013, et les modèles Mini Série R50, datant d’avant 2014. L’accord concerne 40 000 références, hors éléments de carrosserie.

L’organisation logistique mise en place dans un premier temps promet une livraison en J+1 (avec un stock parisien et marseillais) à l’échelle nationale pour 4000 références. Le reste pouvant être livré en H+4 avec un stock local chez certaines agences du groupe. AAG, qui ne cache pas son objectif de distribuer des pièces d’origine, ce qu’il fait déjà à la marge avec d’autres marques, reste ouvert à d’autres partenariats de ce type.

16 familles de produits pour Napa

Si la pièce d’origine est un axe de croissance chez le groupement, le développement de la marque propre Napa en est un autre. Marque mondiale, Napa génère un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. En France, elle pourrait représenter 30 % des ventes du distributeur. Lancée en Europe en 2019, elle représente la deuxième place des fournisseurs du groupe. Napa représentera 16 familles de produits et 6000 références à la fin de l’année. Parmi les nouveautés : le lancement des amortisseurs (300 références) et les pièces de suspension et de direction (660 références). En janvier 2023, une gamme de para-peinture sera aussi proposée à la vente avec au catalogue 8 nouvelles familles de produits sous 282 références.

Nexdrive en test avec 20 garages

L’autre grosse actualité concerne l’arrivée en France du label Nexdrive dédié aux distributeurs et réparateurs pour la maintenance des véhicules électrifiés. Avec ce label, le groupe de distribution souhaite envoyer un signal clair au marché comme quoi la rechange indépendante aura aussi une réponse à l’électrification des véhicules. Nexdrive s’appuie sur la fourniture de pièces dédiées à ces véhicules de nouvelle génération mais aussi d’équipements spécifiques, d’accompagnement technique, de formation, sans oublier les bornes de recharges qui représentent un énorme marché. AAG indique que le label pourrait concerner 15 % des garagistes de ses réseaux, en particulier ceux exposés à un parc électrique important, dans les ZFE notamment. Un test de six mois est actuellement en cours avec 20 garages pilotes.

Diag’Assit, l’offre de télémaintenance des composants électroniques

Cette montée en technologie s’accompagne de la mise en place de Diag’Assist, ouvert à tous les réparateurs pour 49 euros par mois, où l’équipe de techniciens du groupement est en mesure d’effectuer à distance des programmations électroniques de composants via le passthru. Les réparateurs peuvent prendre rendez-vous en ligne pour ce type d’opérations.