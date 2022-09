Allianz France renforce le forfait mobilités durables de ses salariés

Plébiscité par 86 % des salariés de l'entreprise selon une enquête interne, le forfait mobilités durables est aujourd'hui utilisé par près de 400 collaborateurs d’Allianz France. Mieux, 12,9 % des répondants ont par conséquent modifié leurs moyens de transport depuis 2020. Et si les transports en commun restent le moyen le plus utilisé, ils ont en grande majorité reporté leur mobilité sur le vélo qui ressort grand gagnant de cette même étude.

Forte de cet enseignement, l'entreprise a décidé de gonfler le dispositif. Depuis le 1er juillet, le budget annuel de son forfait mobilités durables est passé de 400 à 500 euros. Et en 2023, il passera à 600 euros en cas de cumul avec les abonnements de transports en commun, la loi d'orientation des mobilités offrant cette possibilité.

« En complétant son forfait mobilités durables, Allianz France illustre une nouvelle fois sa volonté d'accompagner les collaborateurs vers des modes de transports à faibles émissions de CO2. Nos collaborateurs bénéficient ainsi d’un dispositif parmi les plus généreux du marché. En plus de permettre d’abaisser l’empreinte carbone liée aux déplacements, cette solution participe à la santé des salariés qui réalisent ainsi les trente minutes d’activité physique journalières, soit le minimum recommandé par l’Organisation mondiale pour la santé », commente Martine Baruch, responsable RSE d’Allianz France.

Présenté sous forme de carte de débit, le forfait mobilités durables d'Allianz France peut être utilisé pour les déplacements à vélo mécanique ou à assistance électrique (location, achat, réparation, assurance, équipements de sécurité …), les indemnités vélos, le covoiturage en tant que conducteur ou passager, les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating ») ainsi que personnel, et en transports en commun (hors abonnement annuel).