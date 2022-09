Allison élargit son offre d'essieux électriques avec le eGen Power 130S

Concepteur et fabricant de solutions de propulsion de véhicules conventionnels, hybrides et électriques, Allison Transmission a annoncé, à l’occasion du dernier salon IAA de Hanovre, que l'eGen Power 130S est désormais disponible.

L’eGen Power 130S a été conçu spécifiquement pour supporter la charge sur essieu de 13 tonnes, qui est souvent requise par les véhicules commerciaux en Europe et sur les marchés de l'Asie-Pacifique. Le 130S utilise un seul moteur pour générer 225 kW de puissance continue, avec une puissance de pointe de 325 kW et 26 000 Nm de couple aux roues. Il dispose également d'une architecture d'engrenages à axes parallèles à deux rapports, répondant efficacement aux demandes d’applications nécessitant des lancements fréquents du véhicule et celles de croisière sur autoroute, tout en maximisant la récupération d'énergie grâce à une capacité de freinage régénératif à 100 %. Le 130S rejoint la gamme d’essieux électriques eGen Power, qui comprend le 100D, introduit en 2020, ainsi que les 130D et 100S introduits en 2021.

La série eGen Power d'essieux entièrement électriques est modulaire. Elle est conçue pour une installation et une intégration faciles dans les châssis de véhicules existants. Le portefeuille de modèles d’essieux électriques Allison a été développé pour répondre aux besoins variés des clients d'Allison lorsqu'ils évaluent les capacités des véhicules électriques pour répondre aux exigences rigoureuses du marché des véhicules commerciaux.

« L'introduction de l'eGen Power 130S est en phase avec l'approche globale d'Allison en matière de propulsion de véhicules électriques. Nous comprenons qu'il n'y a pas d'approche unique en matière d'électrification et qu'une variété de produits seront nécessaires pour répondre au large éventail de marchés qu'Allison fournit », a déclaré Heidi Schutte, vice-présidente, ventes EMEA, APAC et Amérique du Sud d'Allison Transmission. Et d'ajouter : « Nous sommes ravis d'élargir à nouveau notre famille d’essieux électriques eGen Power afin de fournir une solution de propulsion électrique supplémentaire pour les marchés européens et d'Asie-Pacifique. »