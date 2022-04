Allison Transmission équipe le premier camion benne à hydrogène

L’équipementier américain Allison Transmission a été sélectionné pour fournir le système de propulsion du premier véhicule de collecte de déchets hydrogène à pile à combustible du Royaume-Uni. En effet, le conseil municipal d'Aberdeen (ville portuaire du nord-est de l'Écosse) a choisi de coupler un moteur électrique Hyzon de 250 kW avec la transmission Allison 3000 Series. L’ensemble étant alimenté par une pile à combustible de 45 kW. Le véhicule est la dernière étape de l'initiative H2 Aberdeen, qui vise à mettre en place une économie de l'hydrogène dans la région de la ville.

Le véhicule de collecte de déchets, qui est alimenté par l'infrastructure hydrogène existante d'Aberdeen, a une autonomie de 250 km, ce qui lui permet de parcourir de plus grandes distances que les véhicules électriques à batterie. Cette autonomie permet à ces véhicules de collecte des déchets d'effectuer leur parcours sans retourner au dépôt pour se recharger.

Le véhicule construit par Hyzon, spécialiste des utilitaires à hydrogène, est basé sur le châssis HH-Mercedes-Benz Econic Hydrogen, avec un empattement de 4 200 mm et une capacité de réservoir de 15 kg à 350 bar et des batteries de 140 kWh à 700 volts. Équipé d'un lève-conteneurs, l’utilitaire a été mis en service en mars sur un cycle de collecte des ordures ménagères qui comprend de multiple arrêts-redémarrages. Une transmission classique aurait du mal à répondre à ces exigences en raison de l'usure de l'embrayage. La transmission entièrement automatique Allison remplace l'embrayage mécanique par un convertisseur de couple breveté. Cela réduit les besoins d'entretien et améliore la maniabilité, ce qui rend les véhicules plus faciles à contrôler lors des arrêts et des manœuvres à basse vitesse.